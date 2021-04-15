В результате украинского обстрела в Донецке погиб мирный житель

ВСУ выпустили по ДНР 17 боеприпасов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженный формирования Украины пять раз открывали огонь по территории ДНР. В результате огня со стороны украинской армии в Донецке повреждены три дома. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Огнем ВФУ повреждены дома15,17 по улице Новороссийская в Киевском районе Донецка, а также по улице Жуковского, 33 в Старомихайловке, - говорят в СЦКК. - По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ по улице Новороссийская, 15, погиб мужчина 1964 года рождения.

Отмечается, что ВСУ выпустили по ДНР 17 боеприпасов. Применялись 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

- Обстрелам подверглись Киевский район Донецка, поселки Лозовое, Старомихайловка на западе, северный пригород Веселое и Ясное на окраине Докучаевска, - сказали в представительстве.

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