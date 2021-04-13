14 апреля в Донецке пойдет дождь, + 15 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 апреля будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +13 до + 15 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 12 метров в секунду.

14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья Зажги Снега, Марья - заиграй овражки, Марья - пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

По прогнозам синоптиков, 15 апреля в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, на пару градусов потеплеет.

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