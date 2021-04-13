В Донбассе в бригаде ВСУ выявили пропажу оптических приборов из США. Фото: штаб ООС

В Донбассе в одной из бригад ВСУ комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения выявила недостачу четырех приборов ночного видения, поставленных из США. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В штаб оперативно-тактической группировки «Север» поступило распоряжение о проведении анализа готовности к выполнению задач в ночное время и обеспеченности приборами ночного видения. Для выполнения указания комиссией и была проведена проверка наличия имущества в 92-й отдельной механизированной бригаде, - рассказал Иван Филипоненко.

Сейчас в бригаде проводится разбирательство для установления виновных, которым придется возместить ущерб в размере свыше девяти тысяч долларов.

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