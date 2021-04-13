Киев категорически отказался от конструктивной работы в политической подгруппе

Представитель Республики в рабочей группе по политическим вопросам Наталья Михайлова. Фото: МИД ДНР

Представители ДНР в политической подгруппе предложили Украине три варианта работы с представителями общественности. Об этом сегодня заявила представитель ДНР в рабочей группе по политическим вопросам Наталья Михайлова.

По итогам видеоконференции подгруппы она сообщила, что, согласно первому варианту, на заседании будут присутствовать представители общественности от обеих сторон. Во втором варианте стороны зеркально исключают двух общественных представителей - от ДНР Майю Пирогову и от Украины Дениса Казанского, соответственно. И в третьем - работают в формате официальных представителей сторон, без привлечения общественности и экспертов.

- Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента, - рассказала Наталья Михайлова.

Ранее сообщалось, что Украина заблокировала переговоры в группе по политическим вопросам из-за нежелания работать с общественными деятелями из ДНР.

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