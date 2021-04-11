В Макеевке планируют обустроить новую зону отдыха на пруду «Эра»

Денис Пушилин обсудил с главным архитектором Макеевке проект обустройства новой зоны отдыха. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Во время вчерашнего субботника в Макеевке стало известно, что в городе собираются обустроить новую зону отдыха на пруду «Эра». С планом работ уже ознакомился Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба руководителя государства.

— Сюда будет завезен песок, очищен пруд, восстановлено освещение, оборудована детская и спортивная площадки, благоустроена территория. Кроме того, будут отремонтированы фасады соседних домов, — рассказал главный архитектор Макеевки Сергей Ефанов.

В свою очередь Глава ДНР отметил, что перечисленного недостаточно. Кроме всего прочего необходимо произвести ремонт фасадов зданий. И в совокупности сам город не потянет такой масштабный проект. Для этого нужна специальная программа.

— Многие здания уже обветшали, и картина для жителей города не очень приглядная. Это серьезная задача Сам город это не потянет, должна быть республиканская программа, — добавил Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР поучаствовал в субботнике по обустройству зоны отдыха в Макеевке

Денис Пушилин рекомендовал периодически проводить массовые субботники (подробнее)