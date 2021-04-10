Глава ДНР поучаствовал в субботнике по обустройству зоны отдыха в Макеевке

Денис Пушилин принял участие в субботнике. Фото: denis-pushilin.ru
Сегодня, 10 апреля, в Макеевке на месте, где планируется открытие зоны отдыха проходил субботник. В обустройстве территории принимал участие и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.
- Это правильно проводить такие субботники, - говорит Денис Владимирович. - Рекомендую проводить их периодически, собирать людей, потому что только с таким подходом, массовостью мы сможем сделать работу в те сроки, которые ставим.
Денис Пушилин принял участие в субботнике. Фото: denis-pushilin.ru
Глава Республики отметил, что, если привлекать только коммунальщиков, это будет неправильно и растянуто по срокам.
- Да и люди будут ценить больше, если каждый внес свою лепту, - подчеркнул руководитель государства.
В субботнике принимали участие порядка 500 человек. Фото: denis-pushilin.ru
Денису Пушилину показали проект будущей зоны отдыха, отметив, если позволят погодные условия, в планах завершить работы ко Дню защиты детей.
Глава ДНР ознакомился с проектом зоны отдыха. Фото: denis-pushilin.ru
Руководитель ДНР рассказал, что, проезжая по улицам Макеевки, он увидел, что работы предстоит еще много.
- Это серьезная задача, сам город это не потянет, должна быть республиканская программа. Многие здания уже обветшали, и картина для жителей города не очень приглядная, - сказал Глава Республики.
В субботнике принимали участие порядка 500 человек. Фото: denis-pushilin.ru
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