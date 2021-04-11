Армия Украины за прошедшие сутки пять раз открывала огонь по ДНР

Информация о повреждениях и жертвах в ходе обстрелов не поступала (архивное фото КП) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Васильевка и Веселое на Донецком направлении, а также Новоласпа и Октябрь на юге Республики, — говорится в сообщении.

Населенные пункты подвергались обстрелам из различного вида вооружения. В том числе были применены минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы РПГ и СПГ, и стрелковое оружие. В общей сложности выпущено 12 боеприпасов.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

Напомним, что в ДНР с июля прошлого года действует режим прекращения огня и пакет дополнительных мер контроля перемирия. Согласно утвержденным документам, сторонам конфликта запрещается применение любого вида вооружения на линии соприкосновения, стягивать технику, организовывать диверсии, проводить инженерные работы и разведку с помощью беспилотников. Однако ни один из этих пунктов не соблюдается украинской стороной.

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