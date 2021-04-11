МЧС раскрыло подробности пожара на мясокомбинате в Донецке

В Донецке горело здание мясокомбината Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Около восьми часов вечера 10 апреля в Калининском районе Донецка произошло возгорание в здании бывшего мясокомбината. Огонь удалось ликвидировать в час ночи. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Сначала стало известно, что в здании предприятия произошло возгорание кровли. Пламя было видно за километры. Огонь охватил четвертый и пятый этажи на площади трех тысяч квадратных метров.

— Пожар локализован в 01.15 11 апреля, — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания участвовали 93 человека личного состава МЧС ДНР и 23 единицы техники. На месте присутствовало руководство ведомства, в том числе министр Алексей Кострубицкий.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Информация о пострадавших не поступала.

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