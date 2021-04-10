В Донецке горит здание мясокомбината Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Калининском районе Донецка произошло возгорание в здании мясокомбината. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

В Донецке горит здание мясокомбината Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке горит здание мясокомбината Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Что стало причиной возгорания не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.

В Донецке горит здание мясокомбината Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке горит здание мясокомбината Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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