В Донецке горит здание мясокомбината
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Калининском районе Донецка произошло возгорание в здании мясокомбината. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
- Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
В Донецке горит здание мясокомбината
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецке горит здание мясокомбината
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Что стало причиной возгорания не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.
В Донецке горит здание мясокомбината
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецке горит здание мясокомбината
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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