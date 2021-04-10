Коронавирус в ЛНР выявили еще у 49 жителей

За сутки выписано 14 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у 49 жителей.
- Всего по состоянию на 09.00 10 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3999, - говорится в сообщении ведомства.
В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 14 человек. Зарегистрировано два летальных случая.
Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 3259 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 343 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Терапевт из Макеевки Валентина Якунина, работая более полувека врачом, стала «Человеком года»
Бывшие пациенты, которым она спасла жизнь, узнают ее при встрече и благодарят
день назад (подробности)