Коронавирус в ЛНР выявили еще у 49 жителей

За сутки выписано 14 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у 49 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 10 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3999, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 14 человек. Зарегистрировано два летальных случая.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 3259 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 343 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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