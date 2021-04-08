Терапевт из Макеевки Валентина Якунина, работая более полувека врачом, стала «Человеком года»

Валентина Ивановна на приеме с самого утра. Пациенты ее любят - каждого выслушает и даст дельный совет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Уроженка Макеевки Валентина Ивановна Якунина победила в Республиканском конкурсе «Человек года» в номинации «За преданность профессии». Скоро будет 57 лет с тех пор, как она стала работать врачом. Столь солидный беспрерывный стаж работы терапевтом - большая редкость.

РАБОТАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЕ КОКСОХИМА

Валентина Якунина в 1964 году закончила Донецкий мединститут имени Максима Горького. Первое ее место работы – больница в Бурозе (сейчас – поселок имени Кирова). Там два года работала на амбулаторном приеме, в стационаре, а также участковым терапевтом. Помнит, как выезжала к больным на возке, запряженном лошадкой. До темна успевала осмотреть, провести медицинские манипуляции и выписать лекарства нескольким десяткам пациентов. Самых тяжелых, кому требовалась госпитализация, доставляла в больницу.

18 лет она работала цеховым врачом обувной фабрики. Следила за состоянием здоровья сотрудников. Затем пять лет работала заместителем главного врача Центральной поликлиники Макеевки. Перед самой войной Валентина Ивановна трудилась в медицинской службе «Макеевкокса».

- Только диспансерных больных было больше тысячи. У меня на учете состояли сотрудники с гипертонией, ишемической болезнью сердца, заболеваниями желудка, печени - вела все терапевтическое направление, - вспоминает в беседе с корреспондентом «КП» «Человек года» Валентина Якунина.

Валентина Якунина в течении для обходит всех своих подопечных. В стационаре она лечит самых тяжелых Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОЛСОТНИ ПАЦИЕНТОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В ДНР было решено отказаться от услуг цеховых врачей - сотрудников шахт, заводов и фабрик стали обслуживать больницы по месту жительства. В мае 2015 года Валентина Ивановна устроилась участковой в Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Макеевки. И там работает по сей день.

Когда я приехал пообщаться с ней, она вела прием в стационаре. Дверь в кабинет была открытой, рядом с пациентом сидел родственник. Послушав больного, терапевт сказала, что тот поправляется. И на будущее объяснила, как нужно беречься, чтобы не было обострения. До приема в поликлинике у Якуниной оставалось чуть больше часа, и она согласилась дать интервью «Комсомольской правде», которую с удовольствием читает с юности.

- В день я принимаю от нескольких десятков до полусотни пациентов. В октябре-декабре прошлого была очень большая нагрузка - в день не меньше пятидесяти человек. Это очень много, но справляюсь, - рассказывает терапевт первой категории Валентина Якунина.

Она работает с 8.00 до 16.00. До полудня – дневной стационар, а затем на приеме. Выходной – воскресенье и две субботы в месяц.

«ОСОБЕННО МНОГО ВИРУСНЫХ ПНЕВМОНИЙ»

- С какими болезнями жители обращаются чаще?

- С гипертонией, ишемической болезнью сердца. Сейчас особенно много вирусных пневмоний. В стационар кладем пациентов с тяжелой отдышкой, быстрой утомляемостью, слабостью. Больных с более легким течением коронавируса лечим амбулаторно.

Валентина Якунина в течении для обходит всех своих подопечных. В стационаре она лечит самых тяжелых. Фото: ЦПМСП №3 г. Макеевки

Бывает, что пациенты не могут сказать двух-трех слов. Произнесут одно слово, остановятся, подышат, потом снова начинают... Пациентов в таком состоянии сразу направляем в госпитальную базу, где их подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди больных пневмониями больше людей, кому за 60 лет. Молодые чаще болеют респираторками.

Кстати, не всем пациентам по карману пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Сейчас, выставляя диагноз COVID-19, больше ориентируемся на анализы и рентген. Еще я обратила внимание, что те переболевшие коронавирусом, которые раньше прививались от пневмококка (пневмококк - бактерия, которая способна вызвать воспаление легких. – Авт.), легче его переносят. Без кашля, отдышки и успешно справляются с напастью на самоизоляции.

Терапевт рассказала историю из своей практики, когда ей удалось спасти мужчину с внутренним кровотечением. У жителя Макеевки, посорившегося с женой, открылась застаревшая язва. Его доставили в стационар центральной поликлиники города на волоске от смерти.

- Делали все, вплоть до переливания крови. Больного удалось спасти без операции, - вспоминает «Человек года» Валентина Якунина.

Через больше чем 20 лет этот мужчина встретил Валентину Ивановну на макеевском поселке Черемушки и подарил цветы. Он поблагодарил свою спасительницу еще раз и рассказал, что жизнь у него сложилась.

СИЛЫ ЧЕРПАЕТ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

- Валентина Ивановна, что для вас самое тяжелое в работе врача?

- Тяжело, когда по дверью много народа. Но я всегда сосредоточена, мне помогают не только опыт, но и интуиция. Если плохие показатели крови, всегда назначаю полное обследование организма, чтобы не пропустить злокачественное заболевание.

- А кем были ваши родители?

- Отец работал бензорезщиком на Макеевском металлургическом заводе Кирова. Погиб в результате несчастного случая на производстве в год моего поступления в Донецкий медицинский институт. Мама – домохозяйка. Оба из Курской области.

- О чем мечтаете?

- Главное, чтобы закончилась война. Обстрелы, блокада, неустроенность - все это подтачивая силы, вызывает серьезные заболевания. Лидируют сердечно-сосудистые и онкозаболевания.

- В чем черпаете силы?

- В здоровом образе жизни. Регулярно посещаю бассейн. Плавание не только расслабляет, дает сил, но и укрепляет мышцы позвоночника. Не пью крепких спиртных напитков. На Новый год и День рождения предпочитаю бокал шампанского. Для долголетия важно вовремя отдыхать. Здоровый сон на первом месте.

Республиканский ежегодный конкурс «Человек года» проводится в ДНР с 2017 года. В этот раз все номинации были отданы медикам в связи с большим вкладом в борьбу с коронавирусом.

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