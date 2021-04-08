В ДНР полицейские изъяли у двух жителей гранаты и патроны. Фото: МВД Республики

В ДНР полицейские изъяли у двух жителей боевые гранаты с запалами и патроны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- Участковые инспекторы полиции Тельмановского райотдела МВД ДНР задержали 42-летнего жителя района, который хранил дома боеприпасы. В результате проведения осмотра приусадебного участка подозреваемого правоохранители выявили корпус гранаты Ф-1, запал и одиннадцать патронов калибра 5,45 миллиметра, - говорится в сообщении МВД.

Житель Тельмановского района пояснил полицейским, что боеприпасы нашел на берегу водоема.

Тем временем, в Горловке правоохранители изъяли у местного жителя пять гранат. Весь арсенал направлен в экспертно-криминалистический центр МВД.

Действия фигурантов подпадают под санкции статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Максимальное наказание, которое им грозит, - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

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