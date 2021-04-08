Водоснабжение Докучаевска и Еленовки возобновлено

В кранах жителей снова вода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Возобновлено водоснабжение Докучаевска и Еленовки. Об этом сегодня сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Вчера после проведения ремонтных работ было восстановлено энергоснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, и работа насосной станции вышла на планируемую производительность. Началось заполнение системы водой, - сообщил министр.

Напомним, вечером 6 апреля в результате обстрелов ВСУ была обесточена насосная станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, вследствие чего прекратилось централизованное водоснабжение порядка 50 городов и поселков по обе стороны линии разграничения. Для выполнения ремонтных работ удалось быстро договориться о гарантиях безопасности для энергетиков, которые возобновили энергоснабжение насосной станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 апреля 2021 года: Число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 30 тысяч человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 8 апреля 2021 года (подробнее)