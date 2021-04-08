В ЛНР на участке разведения у Золотого зафиксировали присутствие ВСУ

В ЛНР зафиксировали присутствие ВСУ на участке разведения у Золотого. Фото: штаб ООС

В ЛНР Народная милиция зафиксировала присутствие ВСУ на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции.

- На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи Золотого отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Напомним, что рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе, которое было подписано в сентябре 2016 года, предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. В зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.

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