В ДНР с 15 апреля ограничат подачу воды должникам

Потребители задолжали предприятию более 600 миллионов рублей. Фото: МВД ДНР

Госпредприятие «Вода Донбасса» с 15 апреля начнет ограничивать централизованное водоснабжение злостным неплательщикам. Об этом сообщил врио заместителя генерального директора по сбыту Владимир Агатий.

- Сумма долга ежегодно увеличивается, на начало апреля она составила более 600 миллионов рублей. Предприятие вынуждено начать процесс по ограничению водоснабжения тем, кто длительное время не выполняет своих обязательств по своевременной оплате услуг, – пояснил Владимир Агатий.

Основанием для таких санкций могут стать просрочка оплаты, несанкционированное подключение к системе централизованного водоснабжения, а также вступившее в законную силу решение судебных органов.

Впрочем, должники могут заключить договор реструктуризации задолженности, обратившись в районные участки службы по работе с абонентами городов Донецка, Ясиноватая и Зугрэса.

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