Вода вернулась в города и поселки Донбасса после восстановления работы насосной станции Южнодонбасского водовода

Работать энергетики смогли только после получения гарантий безопасности. Фото: donvoda.com

Сегодня, 7 апреля, днем работа Васильевской насосной станции (ВНС) Южнодонбасского водовода возобновлена после проведения ремонтных работ. В 16 часов полностью восстановилось водоснабжение десятков городов и поселков по обе стороны линии фронта.

В министерстве угля и энергетики Республики сообщили, что электричество в село было возвращено к полудню после получения соответствующих гарантий безопасности для работы энергетиков вблизи линии соприкосновения.

Накануне, 6 апреля, украинские военные обстреляли ЛЭП в Васильевке, в результате была обесточена насосная станция.

Васильевка расположена примерно в полутора километрах от линии разграничения. В населенном пункте находится насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода – одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские каратели стреляют по инфраструктуре: Без воды могут остаться почти два миллиона жителей по обе стороны линии фронта в Донбассе

6 апреля была остановлена Васильевская насосная станция Южнодонбасского водовода (подробнее)