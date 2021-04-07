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Политика7 апреля 2021 18:38

Вода вернулась в города и поселки Донбасса после восстановления работы насосной станции Южнодонбасского водовода

Работа станции была остановлена после обстрела ВСУ Васильевки под Ясиноватой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работать энергетики смогли только после получения гарантий безопасности. Фото: donvoda.com

Работать энергетики смогли только после получения гарантий безопасности. Фото: donvoda.com

Сегодня, 7 апреля, днем работа Васильевской насосной станции (ВНС) Южнодонбасского водовода возобновлена после проведения ремонтных работ. В 16 часов полностью восстановилось водоснабжение десятков городов и поселков по обе стороны линии фронта.

В министерстве угля и энергетики Республики сообщили, что электричество в село было возвращено к полудню после получения соответствующих гарантий безопасности для работы энергетиков вблизи линии соприкосновения.

Накануне, 6 апреля, украинские военные обстреляли ЛЭП в Васильевке, в результате была обесточена насосная станция.

Васильевка расположена примерно в полутора километрах от линии разграничения. В населенном пункте находится насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода – одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе.

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