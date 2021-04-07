Украинские каратели стреляют по инфраструктуре: Без воды могут остаться почти два миллиона жителей по обе стороны линии фронта в Донбассе

По ЛЭП в Васильевке украинские каратели прицельно били из пушек БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские каратели целенаправленно расстреливают инфраструктуру Донбасса, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу. 6 апреля из-за обстрелов была остановлена Васильевская насосная станция Южнодонбасского водовода. По этому водоводу вода поступает в 40 населенных пунктов с населением в 1,8 миллиона человек.

ВСУ за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 89 мин, снарядов и гранат. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). А также в Народной милиции ДНР.

На Донецком направлении боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады дважды обстреляли поселок шахты Абакумова с использованием 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, выпустив 4 мины и 6 гранат. По поселку Жабуньки было выпущено 12 мин калибром 120 мм. Под огонь из АГС попало село Веселое.

Боевики 72-й отдельной механизированной бригады с окраины Каменки открыли огонь из 30-мм пушек БМП-2 по селу Васильевка. Было сделано 30 выстрелов. В результате повреждена ЛЭП, обеспечивающая электроснабжение поселка и Васильевскую насосную станцию Южнодонбасского водовода. ВНС была остановлена. Прекращено водоснабжение Еленовки и Докучаевска – это только на территории ДНР. А в основном вода Южнодонбасского водовода идет на города и поселки на подконтрольной Украине стороне. Вплоть до Мариуполя. Электричества в Васильевке нет до сих пор.

Также, в результате обстрела села получили повреждения три жилых домостроения по улице Западная, д. 8, д. 8/1, д. 5.

Схема обстрелов на Донецком направлении. Фото: УНМ ДНР

На Мариупольском направлении боевики из 36-й бригады морской пехоты обстреляли села Коминтерново и Веденское из автоматических гранатометов. Было выпущено 28 гранат.

Кроме этого, при уборке приусадебного участка в горловском поселке Зайцево в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса ВОГ-17 получила ранения 65-летняя женщина.

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