Бывший командир карательного батальона в Донбассе в праздничный день «увидел руку Кремля»

В своем пренебрежении к окружающим Семенченко чем-то напоминает Навального. Фото: Скриншот youtube.com/watch?v=J38HQXH1s6I&t=1s

Сегодня, 7 апреля, так и не получил благого известия украинский каратель Семен Семенченко, экс-комбат батальона «Донбасс» (запрещенная в РФ организация). Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

На суде Семенченко заявил, что не сомневался в подобном вердикте суда, который считает очередным шагом в деле уничтожения «добровольческого (читай – карательного) движения».

- Нам прекрасно известны все заказчики этой антиукраинской «справы», и где они находятся, - извергал пену человек, которого жители Донбасса, наверное, готовы разорвать на куски за злодеяния.

Но на самом деле каратель почему-то дал понять, что преследование его и соратников инициируется из… России.

Кстати, неадекватное поведение в суде Семенченко очень напоминало другого «лидера» - Алексея Навального. Видимо, Семен боится, что его в обмен на «сдачу Донбасса» отправят на соседние нары к Навальному.

А вообще-то было бы интересно…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что стоит за громким арестом бывшего командира карательного батальона в Донбассе Семена Семенченко

Неужели Зеленский объявил войну украинским националистам (подробнее)