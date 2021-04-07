Под Горловку приехали украинские специалисты по ударным беспилотникам

Украинские военные готовятся к массированному применению беспилотников. Фото: МОУ

Группа диверсантов из состава сил специальных операций ВСУ прибыла к линии разграничения под Горловкой для дистанционного минирования местности и применения ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления НМ Республики Эдуард Басурин.

- По имеющейся у нас информации, в расположение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады прибыла группы специалистов по диверсионной деятельности из состава 8-го полка спецназа сил специальных операций для проведения диверсионных действий с дистанционным минированием местности, а также с применением БПЛА снаряженных взрывными устройствами, – сказал Басурин.

Напомним, что 3 апреля в поселке Александровское под Енакиево погиб пятилетний мальчик. Причиной трагедии в УНМ ДНР назвали сброс боеприпаса с украинского беспилотника.

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