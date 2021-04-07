В ЛНР 12-летнего мальчика от удара током в 6 тысяч вольт отбросило на несколько метров

Мальчика перевезли в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Фото: МЧС ЛНР

В Свердловске вечером 4 апреля 12-летний мальчик получил удар электротоком в шесть тысяч вольт, играя со сверстниками в заброшенной полуразрушенной котельной, на территории которой расположена трансформаторная подстанция. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- Здание двухэтажное, стены полуразрушенные, и в одно из углублений залез ребенок, дотронулся до проводов. Удар током был настолько сильным, что подростка отбросило на несколько метров, - рассказали в МЧС.

Друзья пострадавшего испугались и бросили своего друга, который от удара током получил тяжелые травмы. На помощь пострадавшему прибежали местные жители, которые услышали сильный хлопок.

Мальчика после обследования в больнице Свердловска с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ожог левой стороны четвертой степени перевели в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

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