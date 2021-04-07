В этом году в ДНР впервые пройдет ЕГЭ

В Донецке прошла пресс-конференция Дениса Пушилина, посвященная 7-ой годовщине со Дня провозглашения ДНР. Фото: сайт Главы ДНР

В этом году на территории ДНР впервые пройдет единый госэкзамен. Такое расширение возможностей в образовательной сфере Глава Республики Денис Пушилин считает большим достижением. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую провел сегодня в Донецке.

- Это нужно для наших школьников, наших выпускников. У них должна быть такая возможность. Если они сдадут экзамены и у них будет выбор - это нормально. Когда можно поступить в вуз Российской Федерации или наше учебное заведение. Это выход из тех ограничений, от которых мы стараемся уйти, - сказал он.

На данный момент в Республике уже имеют российскую аккредитацию 5 вузов, еще три планируют пройти ее в этом году. Так что теперь выпускникам ДНР больше нет необходимости отправляться за дипломами в Россию.

- Но такая возможность - выбрать, посмотреть, оценить, где учиться - у наших детей должна быть, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, сегодня в Донецке прошла большая пресс конференция Главы Донецкой Народной Республики. Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно - 7 апреля исполнилось семь лет со дня провозглашения ДНР.

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