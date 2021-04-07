В ДНР на майские праздники отменят комендантский час

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что комендантский час будет отменен поэтапно. Фото: Сайт Главы Республики

В ДНР на майские праздники может быть отменен комендантский час.

- Если удастся избежать боевых действий с Украиной, 9, 11 мая - на все майские праздники – отменим комендантский час, - сказал во время своей большой пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в планах поэтапная отмена комендантского часа. Сейчас рассматривается возможность полностью отказаться от указанного режима на выходных – с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

- Я сам сторонник отмены комендантского часа, - говорит Денис Владимирович. - Потому что много общаюсь с молодежью, понимаю, что они теряют. Общаюсь с предпринимателями, я понимаю, что они теряют в плане развития своего бизнеса. Но при этом я также понимаю, что от мер безопасности мы никуда не уйдем, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, что сократить комендантский час планировалось прошлым летом, но из-за ситуации с коронавирусом этот вопрос был поставлен на паузу. Сейчас комендантский час в Республике действует с 23.00 до 5.00

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