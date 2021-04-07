В ДНР вплотную займутся состоянием автомобильных дорог

Сегодня в Донецке прошла пресс-конференция Главы ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Один из вопросов, с которым обратились к Главе Республики Денису Пушилину на сегодняшней пресс-конференции в Донецке, касался восстановления транспортной инфраструктуры в ДНР. Состояние автомобильных дорог во многих городах просто критическое - взять те же Горловку, Макеевку или Харцызск. О небольших населенных пунктах и говорить не приходится.

Глава ДНР о проблеме хорошо знает. В прошлом году, по его словам, на ремонт дорог государство потратило 465 миллионов рублей. Сюда вошли как восстановление железнодорожной инфраструктуры и КПП «Успенка», так и, собственно, самого дорожного полотна. В текущем году на эти цели правительство планирует выделить уже 1,5 миллиарда рублей.

- Это и текущие ремонты дорог, и закупка снегоуборочной техники, также восстановление и содержание железнодорожной инфраструктуры. Что касается дорог муниципальных и квартальных, здесь правительству поручено найти источники, - сказал Денис Пушилин.

Конечно, отремонтировать все аварийные участки в этом году нет возможности - с учетом ресурсов, которыми располагает Республика в условиях блокады и войны.

- У нас нет столько средств и ресурсов сейчас. Но у нас в планах - усовершенствовать дорожное строительство. В этом плане будем работать. Мы видим, чувствуем проблему и сами ездим по этим дорогам. Поэтому ситуация абсолютно точно должна меняться, - заявил глава ДНР.

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