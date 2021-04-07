Глава ДНР рассказал, как в Республике собираются возрождать промышленное производство

Денис Пушилин в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, в Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства ответил на вопрос журналиста из Крыма о программе развития промышленного производства Республики.

Глава ДНР откровенно признал, что по уже известным причинам – война, блокада – наши предприятия находятся не лучшем состоянии. Идет вымывание ресурсов.

- Перед министерством промышленности и торговли поставлена задача: все, что может производиться в ДНР, должно делаться, – сказал Пушилин.

Он привел в пример ситуацию с восстановлением лифтов в многоэтажках. Когда начинали этим заниматься, в Республике производили только 68 наименований комплктующих запчастей. А сейчас уже на 80 процентов могут собирать лифты из отечественных деталей.

В Донецке Юзовский метзавод с начала открытия выпустил 70 тысяч тонн металла.

- На днях ожидается запуск ДМЗ, там новый инвестор, - сообщил Глава ДНР.

Ожидается, что на заводе будет создано более тысячи рабочих мест. Запустят одну доменную печь, потом вторую. Но главное – создадут цепочку: уголь-кокс-металл. В едином цикле с ДМЗ будут работать Енакиевский коксохимический завод и шахта «Щегловская Глубокая»

- Это позволит выйти на конкурентоспособную себестоимость конечной продукции, - отметил Пушилин.

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