Пресс - конференция Главы ДНР Дениса Пушилина продлилась три часа

Пресс - конференция Дениса Пушилина длилась три часа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На большую пресс - конференцию журналистов было аккредитовано 350 журналистов.из ДНР, России и ближнего зарубежья.

Ровно семь лет назад - 7 апреля 2014 года – была провозглашена Донецкая Народная Республика. В этот день обнародовали декларацию о государственном суверенитете. Также 7 апреля в ДНР было принято решение о проведении референдума 11 мая.

- Для нас этот праздник важен вдвойне, потому что 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика, - сказал Денис Пушилин.

Денис Пушилин отметил, что все эти годы с нами всегда была Россия.

- Я уверен, что настанет тот час, когда Донбасс, как и Крым, вернется домой, - подчеркнул Глава ДНР

Еще в самом начале Денис Пушилин пообещал, что ответит на максимальное количество вопросов. Конечно, первые вопросы были посвящены ситуации на фронте, призыву, трагедии под Енакиево, когда погиб пятилетний мальчик от взрывчатки, сброшенной с беспилотника ВСУ.

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