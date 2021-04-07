Денис Пушилин: В этом году на нужды Минздрава направим 1 миллиард рублей

Денис Пушилин рассказал о состоянии здравоохранения. Фото: Сайт Главы ДНР

В ДНР в некоторых медицинских учреждениях десятилетиями не делали ремонтов, а оборудование не меняли. Об этом во время своей большой пресс-конференции сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Посещая населенные пункты Республики, вижу обветшавшие здания больниц. В них много старого оборудования, к которому страшно подойти, не то, что с помощью него ставить диагнозы, - поделился своими наблюдениями глава государства.

Вместе с тем, ситуация исправляется.

- В прошлом году в рамках Программы восстановления и развития Министерству здравоохранения было направлено 600 миллионов рублей – закуплены автомобили Скорой помощи, аппараты МРТ, рентгенаппараты, кардиографы и другая медицинская техники. В этом году для улучшения ситуации направим 1 миллиард рублей, - сообщил Денис Пушилин.

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