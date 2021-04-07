Пушилин назвал основные факторы Русской весны в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин во время пресс-конференции 7 апреля рассказал, почему не состоялась Харьковская Народная Республика. Фото: Официальный сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин во время пресс-конференции 7 апреля поделился своими воспоминаниями о событиях Русской весны, а также рассказал, почему не состоялась Харьковская Народная Республика.

— Наверное, историки будут потом более детально события Русской весны. Я же могу рассказать только свои ощущения и перечислить те факторы, почему у нас получилось завершить этот процесс, — отметил Денис Пушилин.

В первую очередь Глава ДНР выделил тот факт, что в 2014 году на Харьков из Киева было выделено больше сил националистического толка. Они должны были противостоять Русской весне в регионе. Это объяснимо, ведь тогда в Харькове проходили митинги, которые по численности были даже больше донецких. На Донецк больших ставок в Киеве не делали из-за мнимой уверенности Киева в управляемости региона.

Вторая немаловажная причина – это институт сопредседателей. Лидеры Русской весны в Донецке, по словам Дениса Пушилина, на тот момент не выделяли главного и не устраивали борьбу за власть. Институт сопредседателей также решал вопрос безопасности. То есть Служба безопасности Украины не понимала «за кем нужно охотиться».

Третья причина – настрой и подвиг людей разных статусов и профессий. Без них Донецкая Народная Республика могла закончиться возле здания бывшей областной государственной администрации.

— С Харьковской Народной Республикой нам было бы сейчас легче противостоять агрессии нынешней киевской власти. Нам не хватает Харькова, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, Херсона, а может быть и еще каких-либо городов, — заключил Глава ДНР.

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