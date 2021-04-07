В 2021 году в Горловке отремонтируют больше 85 многоквартирных домов

Программа восстановления и развития ДНР в этом году будет достаточно объемной. Фото: сайт Главы ДНР

Восстановлению объектов в Горловке уделяется большое внимание. Об этом на пресс-конференции сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Горловка страдала и продолжает страдать от снарядов с украинской стороны. Разрушений достаточно много. Поэтому объекты и многоквартирные жилые дома, и частный сектор планируется восстанавливать. Акцент делается на многоквартирные жилые дома. На этот год запланировано отремонтировать порядка 85 многоквартирных домов, - сказал Денис Владимирович.

Глава Республики отметил, что программа восстановления и развития ДНР в этом году будет достаточно объемной.

- Что касаемо лифтового хозяйства в Горловке – там большое количество лифтов, которые не работают. Их не отремонтируешь, их нужно полностью модернизировать – завозить новые, - говорит руководитель государства. - В течении года мы вряд ли успеем сделать все лифты. К сожалению, это так. Нам потребуется еще следующий год, чтобы сказать, что в Горловке работают все 100 процентов лифтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР рассказал, на сколько увеличатся пенсии 1 июля

В Донецке проходить пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробности)