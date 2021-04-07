Глава ДНР рассказал, на сколько увеличатся пенсии 1 июля

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, на сколько вырастут выплаты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 июля в Донецкой Народной Республике планируется очередное повышение выплат пенсий и социальных пособий. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, на сколько вырастут выплаты.

- С 1 июля пенсии увеличатся еще на 17 процентов, и минимальная пенсия уже будет составлять 6571 рубль, а средняя – 10 140 рублей, - сказал руководитель Республики.

Размер 11 видов социальных пособий будет увеличен от пяти до 35 процентов

Например, родители с детьми до трех лет – сегодня получают 4 тысячи рублей, а с 1 июля будут получать – 5400 рублей, - говорит Пушилин. - Госпомощь в связи с беременностью и родами сейчас 5400 рублей, будет – 6000 рублей. Семьям, имеющим трех и более детей, выплата будет составлять 2400 рублей на каждого ребенка. Сразу отмечу, что сумма не большая, но на Украине таких выплат нет от слова совсем.

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