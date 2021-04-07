Денис Пушилин разъяснил проблему с урезанием надбавок после повышения окладов бюджетникам

Глава ДНР отметил, что ситуация была упорядочена Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После повышения окладов, работникам бюджетной сферы убрали надбавки. После этого у некоторых сотрудников общая зарплата стала меньше, чем была до повышения. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин разъяснил ситуацию.

- В итоге получилась не очень хорошая картина, - говорит Денис Владимирович. - Если вникнуть в эту ситуацию, то доплаты были до 50 процентов. Но эти доплаты были не везде и на усмотрение руководителя предприятия.

Пушилин рассказывает, что доплата исходила из хороших или не очень хороших взаимоотношений с руководством.

- Руководство стабильно получало по 50 процентов доплаты, а младший персонал или ничего не получал, или в районе пяти процентов. В итоге, у сотрудников общая зарплата после повышения уменьшилась. Не было бы никаких вопросов, если бы эту ситуацию разъяснили до того, как было громко объявлено о повышении, но о доплате никто ничего не говорил, - сказал руководитель государства.

Глава ДНР отметил, что ситуация была упорядочена. И теперь доплаты для работников с первого по 12 разряд (младший персонал) – составляют до 20 процентов. С 13 по 18 (средний персонал)– 15 процентов. И с 19 по 25 (руководителям)– до 10 процентов.

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