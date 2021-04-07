Глава ДНР рассказал о вариантах устранения кадрового дефицита в Республике. Фото: Сайт Главы ДНР

Нередко в Донецкой Народной Республике молодые специалисты не знают, куда можно пойти работать. Это касается и будущих строителей.

- С одной стороны у нас дефицит кадров по строительным специальностям (Программа восстановления и развитию показала, что у нас была определенная нехватка), - рассказывает Глава ДНР Денис Пушилин. – С другой стороны во время визита в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры из общения со студентами я узнал, что они не знают, что существует этот самый дефицит. Ребята последних курсов уже сейчас готовы выходить работать.

Денис Владимирович сообщил, что с Министерством образования и науки урегулирован вопрос получения студентами опыта работы на последних курсах.

- Будут составлены индивидуальные планы для студентов последних курсов, чтобы они могли проходить практику на тех предприятиях, которые соответствуют их специализации, - сказал Глава ДНР.

Сейчас студентов-медиков из Донецка или Макеевки распределяют работать в глубинку.

- Когда ребята приезжают в то же Тельманово, то больница не может всех расселить, у ребят возникают дополнительные траты. Именно поэтому если какому-то городу или селу нужны врачи и учителя, необходимо формировать заказ и целенаправленно отправлять ребят учиться требующимся специальностям в вузы, техникумы и училища. Когда они вернуться домой, им будет где жить и работать на благо города или села, где они родились, - рассказал Глава ДНР.

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