Глава ДНР о гибели пятилетнего мальчика под Енакиево: Наблюдатели ОБСЕ до сих пор не выехали на место чудовищного преступления

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР. Фото: Сайт Главы ДНР

Сегодня, 7 апреля, в Донецке проходит большая пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства ответил на вопрос журналиста РИА «Новости» о расследовании гибели пятилетнего мальчика под Енакиево.

- Генпрокуратура ДНР квалифицировала это преступление как теракт. С украинского беспилотника был сброшен боеприпас. У ребенка были оторваны обе ноги и рука. Были другие множественные повреждения. Поэтому мальчика хоронили в закрытом гробу, - рассказал о трагедии Пушилин.

Он отметил, что по мере хода следствия, экспертиз будут обнародованы подробности этого чудовищного преступления.

- Удивляет реакция миссии ОБСЕ. Наблюдатели до сих пор не выехали в поселок Александровское. Они только позвонили бабушке погибшего мальчика и в морг. Хотя должны были осмотреть место преступления, - подчеркнул Глава ДНР.

Он отметил, что тогда бы не было спекуляций Киева по поводу того, что «мальчика не было», что «ДНР сами себя обстреляли».

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