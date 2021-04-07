Глава ДНР заявил о намерениях Украины по возобновлению полномасштабных боевых действий

Денис Пушилин в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, в Донецке проходит большая пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства ответил на вопрос журналиста РИА «Новости» о ситуации на линии фронта, а также сделал прогноз возможного развития событий.

- Ситуация идет по нарастающей. Вчера произошел новый виток эскалации. Причем ВСУ всегда усиливают обстрелы, когда в Донбасс приезжают иностранные делегации. Вчера как раз были представители атташе британского посольства по вопросам безопасности, - сказал Пушилин.

В результате обстрелов была обесточена Васильевская насосная станция, была прекращена подача воды в десятки городов и поселков по обе стороны линии соприкосновения.

С начала года по ДНР выпущено более 2,5 тысячи снарядов различного калибра. За квартал количество обстрелов увеличилось в 2 раза по сравнению с концом 2020 года.

- Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. Но хватит ли у Киева решимости на это, посмотрим, - подчеркнул Глава ДНР.

Он отметил, что западные страны своим молчанием и звонками в поддержку подталкивают власти Украины к войне. Защитники ДНР готовы к любому развитию событий. Но Донбасс не хочет войны и не начнет ее первой.

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