Денис Пушилин прокомментировал призыв на военную службу в ДНР

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР. Фото: сайт Главы ДНР

Призыв на военную службы в Донецкой Народной Республике планировался давно. Об этом на пресс-конференции сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Был промежуток в семь лет, когда наших молодых людей не призывали в Вооруженные силы. Это слишком большая роскошь. Как для воюющего государства, так, и если ориентироваться на будущее поколение, - говорит Денис Владимирович. - Важно, чтобы мужчины умели держать в руках оружие, чтобы имели воинские специальности. Лучше, чтобы не пригодилось в будущем. Но, как показала практика 2014 года – война может прийти в любой момент.

Денис Пушилин отметил, что благодаря тем людям, которые прошли срочную службу, которые имели опыт войны в Афганистане – Донбасс смог выстоять в 2014 году.

- Призыв у нас пробный. У нас далеко идущие планы. Сейчас призыв добровольный. Те, кто сейчас призывается и будут получать воинские специальности, они не будут попадать на линию соприкосновения. Мы их будем обучать вдали от линии соприкосновения, но со всеми возможностями, которые у нас есть, - сказал Глава ДНР.

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