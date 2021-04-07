Глава ДНР Денис Пушилин: Я уверен, что настанет тот час, когда Донбасс, как и Крым, вернется домой

Денис Пушилин в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, в Донецке проходит большая пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства поздравил жителей Республики с большим христианским праздником – Благовещеньем.

- Сегодня дня нас двойной праздник. В этот день семь лет назад была провозглашена независимость Донецкой Народной Республики, - сказал Пушилин.

Он отметил, что жители Донбасса не согласились с госпереворотом в Киеве и дикой русофобией, провозглашенной новой властью.

Также 7 апреля в ДНР было принято решение о проведении референдума 11 мая. Это знаковое событие удалось реализовать.

- Все эти годы с нами всегда была Россия. Я уверен, что настанет тот час, когда Донбасс, как и Крым, вернется домой, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, что на пресс-конференцию аккредитовались десятки республиканских и зарубежных журналистов. Встреча лидера государства с журналистами проходит в очном формате и онлайн-режиме

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