В Донецке 7 апреля началась пресс-конференция Главы ДНР

Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы десятков республиканских и зарубежных журналистов. Фото: denis-pushilin.ru
Сегодня, 7 апреля, в 12 часов в Донецке началась большая пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. На мероприятие аккредитовались десятки республиканских и зарубежных журналистов.
- Встреча лидера государства с журналистами проходит в очном формате и онлайн-режиме, - отметили в пресс-службе Главы ДНР.
Прямая трансляция пресс-конференции осуществляется всеми республиканскими телеканалами, а также на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики. Доступна онлайн трансляция на YouTube
Напомним, что сегодня в ДНР отмечают седьмую годовщину со Дня провозглашения Донецкой Народной Республики.
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