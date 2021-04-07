Из-за обстрелов ВСУ без воды остались Еленовка и Докучаевск

При обстрелах украинские войска применяли минометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 89 мин, снарядов и гранат. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем на донецком направлении оказались районы села Веселое, поселков Жабуньки и шахты Абакумова на севере и западе столицы, село Васильевка под Ясиноватой, а также окрестности сел Веденское и Коминтерново на мариупольском направлении.

Электроснабжение Васильевки было нарушено, также были повреждены два здания. Сейчас населенный пункт остается без электроснабжения. Работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода была остановлена накануне из-за отключения электроэнергии в результате обстрела. Без воды остались Еленовка и Докучаевск. А также города и поселки на подконтрольной Украине стороне.

При обстрелах украинские войска применяли вооружение БМП и БТР, гранатометы различных типов (РПГ, АГС и СПГ), минометы калибром 82 и 120 мм, а также стрелковое оружие.

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В ходе обстрела были перебиты электрические провода и повреждены два здания (подробнее)