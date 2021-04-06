ВСУ открыли огонь по селу Васильевка, где находится важный объект водоснабжения

Село Васильевка обесточено, повреждены два здания, персонал насосной станции находится в укрытии (архив КП) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины около 16.40 часов открыли огонь по направлению села Васильевка, что находится под Ясиноватой.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщается, что обстрел велся со стороны населенного пункта Каменка. Противник сделал 30 выстрелов из пушек боевой машины пехоты БМП-2. Есть повреждения.

В этом районе расположен один из ключевых объектов системы водоснабжения Донбасса – насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода. Персонал станции был вынужден опуститься в укрытие. В результате была снижена подача водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения.

— Попадание в хоз. постройку на ул. Западная. Осколками перебиты электрические провода. Село без электричества. Местных жителей просим соблюдать осторожность! — сообщает глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

На момент публикации отчета СЦКК обстрел населенного пункта продолжался.

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