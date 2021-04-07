Украинские боевики из 92-й бригады обстреляли Золотое из пушек БМП и гранатометов

Боевая техника механизированных соединений ВСУ постоянно выходит на передовую для обстрелов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики в минувший день, 6 апреля, два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции.

Отмечается, что на Попаснянском направлении боевики 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады по приказу комбрига Павла Федосенко из пушек БМП-2 (боевой машины пехоты), автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия подвергли обстрелу район города Золотое-5.

На Славяносербском направлении боевики 14-й отдельной механизированной бригады под командованием комбрига полковника Сергея Войченко совершили огневую провокацию – обстреляли из стрелкового оружия район села Голубовское.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР Леонид Пасечник о событиях Русской весны: Взятием под контроль здания СБУ народ взял ответственность за свое будущее

Уже прошло семь лет со дня взятия под контроль здания СБУ в Луганске (подробнее)