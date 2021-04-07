В ЛНР подросток погиб при подрыве на взрывном устройстве

В Донбассе не все минные поля обозначены предупреждающими табличками. Пресс-центр штаба ООС

6 апреля на окраине поселка Славяносербск вблизи Северского Донца при подрыве на неустановленном взрывном устройстве смертельные ранения получил 16-летний подросток, еще один был ранен. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В районе западной окраины Славяносербска двое подростков получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался, - сказал Осадчий.

Он добавил, что по предварительным данным сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий в 2014 году.

Командование Народной милиции напомнило жителям об осторожности. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближаться и не прикасаться к ним. Немедленно сообщить по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры.

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