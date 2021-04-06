Погода в Донецке: 7 апреля прогнозируют штормовое усиление скорости ветра

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Весь день в Донецке погода будет облачной. Ночью пойдет мелкий дождь, который к утру может усилиться, но до полудня осадки должны прекратиться.

Температурный фон 7 апреля составит +4 … +8 градусов тепла утром и +14 … +16 градусов днем. Также синоптики прогнозируют штормовое усиление ветра. В середине дня скорость воздушных потоков составит 16 – 20 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы, а также происходит третья встреча весны. В народе на этот случай имеется множество примет, касающиеся погоды.

Если на улице днем ветер, иней и туман – это к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. На Благовещение гроза – к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое – быть лету грозному, а если оттепель – много морозов впереди. Когда на Благовещенье ночь теплая – весна ранняя будет.

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