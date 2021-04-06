Погода в ДНР на неделю: Прогнозируют до 13 градусов тепла и дожди в отдельные дни

В Донецке все еще пасмурная и дождливая весна
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики из Гидрометцентра ДНР прогнозируют на текущей неделе преимущественно теплую погоду. Температурный фон днем составит 8 – 13 градусов тепла. Однако вероятны осадки в отдельные дни.
— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на текущей неделе в отдельные дни ожидаются дожди; основной температурный фон: ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, — сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
Другими словами, погода на этой неделе не сильно будет отличаться от прошлой семидневки. Тогда в Республике также временами наблюдались небольшие дожди, хотя общий температурный фон был в пределах 8 – 14 градусов выше нуля.
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