Военнослужащий Народной милиции ДНР, остановивший диверсантов под Горловкой, будет представлен к награде

Военный НМ ДНР будет представлен к награде за проявленную храбрость на передовой (архив КП) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Остановить диверсионную группу украинской армии под Горловке удалось благодаря внимательности военнослужащего Народной милиции ДНР. За это он будет представлен к награде. Об этом заявил заместитель начальника оборонного ведомства Республики Эдуард Басурин.

— За проявленную храбрость при исполнении своего долга по защите рубежей Донецкой Народной Республики, наш защитник будет представлен к награде, — говорится в сообщении.

Военнослужащий вовремя заметил приближение противника. Он доложил о происходящем на командный пункт роты, после чего дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и открыл огонь из незапрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате группа диверсантов понесла потери. Они быстро отступила на свои позиции.

— Нельзя оставить без внимания тот факт, что мы еще вчера сообщили об обнаружении тела солдата ВСУ, украинская сторона так и не предприняла никаких попыток связаться с нами, чтобы вернуть тело родственникам, что также говорит о заботе командиров о своем личном составе, — добавил Басурин.

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