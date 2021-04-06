Появились новые детали боестолкновения Народной милиции ДНР с украинскими диверсантами под Горловкой

Планы противника раскрыл заместитель начальника оборонного ведомства Республики Эдуард Басурин. Фото: УНМ ДНР

Диверсионная группа армии Украины намеревалась произвести разминирование местности под Горловкой для того, чтобы обеспечить себе беспрепятственный подход к позициям Народной милиции ДНР. Планы противника раскрыл заместитель начальника оборонного ведомства Республики Эдуард Басурин.

— Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек к нашим передовым позициям. Доложив о происходящем на командный пункт роты, дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из незапрещенного минскими соглашениями вооружения. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции, — рассказал Басурин о том, как ДНР пресекла действия украинских диверсантов.

При осмотре участка боестолкновения было обнаружено тело погибшего военного ВСУ и средства для проведения разминирования. Его эвакуировали на позиции Народной милиции и установили личность.

— Погибшим диверсантом оказался рядовой Игорь Байтала, сапер 8-го горно-штурмового батальона. При нем были обнаружены саперный щуп и миноискатель, а также приспособления для минирования местности. Оружия при нем не обнаружено. Наверное, для бежавших украинских боевиков автомат оказался важнее умирающего товарища, — добавил Басурин.

Также замначальника ведомства добавил, что остальные диверсанты покинули место боя с ранениями различной степени тяжести.

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