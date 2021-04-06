Армия Украины утром открыла минометный огонь по западу Донецка

В полдень обстрелам также подверглись Коминтернево и Веденское Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Поселок шахты Абакумова, что находится на западной окраине Донецка, в первой половине дня, 6 апреля, подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Противник открыл огонь из минометов. Об этом говорится в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксирован в 10.50, - говорится в сообщении СЦКК. - Огонь велся с подконтрольного Киеву поселка Невельское. Всего было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра.

Это не единственное нарушение режима прекращения огня за день. В 12.38 и 12.40 обстрелам подверглись Коминтерново и Веденское. В общей сложности ВСУ выпустили в сторону населенных пунктов 25 гранат из автоматического станкового гранатомета.

Тем временем в столице ДНР произошел взрыв. Мужчина подорвался на взрывчатке, которую нашел в своем подъезде.

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