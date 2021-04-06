Коронавирус в ДНР зарегистрировали еще у 90 жителей

В ДНР зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией. Часть пациентов встретились недугом во второй раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки на лечение в медучреждения Республики поступили 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— За 5 апреля проведено 210 исследований, из них выявлено 55 случаев заболевания, и у 35 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Кроме того, медики сделали экспресс-тесты 88 пациентам, которые ранее переболели COVID-19. У 30 из них тест показал положительный результат.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 29 714 случаев заражения, из них на лечении находятся 6114 пациентов, выписаны 21 317 человек, летальных случаев 2283.

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