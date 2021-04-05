В НМ ДНР заявили о боестолкновении с украинскими диверсантами под Горловкой

Украинская ДРГ пыталась провести разведку вблизи рубежей ДНР. Фото: Штаб ООС

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики пресекли попытку украинской диверсионной группы провести разведку вблизи рубежей ДНР в районе поселка Шумы под Горловкой. Инцидент произошел 4 апреля. Об этом заявили в оборонном ведомстве государства.

- Противником была предпринята попытка проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населенного пункта Шумы, - говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие ДНР были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями.

- В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции, - сказали в Народной милиции Республики. - При осмотре участка минного поля саперами ДНР было найдено тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы 1995 года рождения.

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