Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинские саперы подорвались на своих минах под Горловкой из-за жадности командира 10-й бригады ВСУ

Украинские военные почти ежедневно подрываются на своих минах. Фото: Пресс-центр штаба ООС

3 апреля ВСУ сообщили, что под Шумами в районе Горловки, где недавно погибли четверо военных, на мине неизвестного происхождения подорвался еще один военнослужащий. Но никто в Киеве не стал устраивать «танцы на костях».

В Донбассе буквально ежедневно подрываются украинские военные на своих же минах – это стало обыденностью войны. Но тогда среди погибшей четверки оказался подполковник, который командовал отрядом по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. Этот специалист воевал против республик с 2014 года. Потому-то и поднялся шум – Украина обвинила защитников ДНР. Свою версию того, что случилось 26 марта под Шумами, рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

- Саперы подорвались на своих минах под Горловкой из-за жадности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Вячеслава Котлика. Это соединение недавно по ротации заняло окопы под Горловкой. Командование совершило большую глупость: отказалось платить сменяемым за карты минных полей. Жадность украинских военных давно уже вошла в поговорку. И ведь сколько потерь из-за этого понесли, - отметил Виталий Киселев.

Кстати, «Комсомолка» уже рассказывала об этой порочной практике украинских оккупантов: вместо передачи полной информации и точных карт инженерных заграждений сменяемые части предпочитают их продавать сменщикам.

- Они, конечно, знали, чем рискуют, отказавшись от выкупа карт. Но здесь свою роль сыграл подполковник Сергей Коваль, который считался большим специалистам в минном деле. Видимо, он убедил Котлика отказаться от покупки. Мол, сам все разведает и проходы организует. А деньги за карты можно с бригады собрать и потом поделить. Это и стало решающим аргументом для Котлика, - предположил известный командир ополчения.

Шумы находятся в нескольких километрах от Горловки. Фото: Скриншот Яндекс/карты

Перед Ковалем была поставлена задача провести и встретить диверсионную разведывательную группу (ДРГ) - Котлику нужны были разведданные. Едва только саперы втянулись на минное поле, как сработала одна из мин.

- А потом началось самое интересное: соседнее подразделение бригады было не в курсе «похода» Коваля. Посчитали, что «побратымив» атакуют «сепары». И накрыли «атакующих» минами и автоматно-пулеметным огнем.

Там Коваль и поймал свою пулю в затылок. На месте «бобиков» из военной службы правопорядка (ВСП) я бы тщательно проверил обстоятельства смерти этого подполковника, - подчеркнул Виталий Киселев.

Что интересно, украинские СМИ сначала признали провал с ДРГ. Но после, одернутые из офиса президента Зеленского, дружно начали вопить об «атаке российских войск».

- Смешно. Но у них всегда Россия виновата: хоть под Иловайском, хоть под Дебальцево, - отметил известный командир ополчения.

ВСУ под Шумами оборудовали новые позиции под трубами стратегически важного водовода. Фото: УНМ ДНР

Напомним, поселок Шумы расположен на северо-западе от Горловки. Широко известным он стал в сентябре, когда там чуть не сорвалось перемирие, подписанное летом. ДНР тогда заявила, что ВСУ, в нарушение договоренностей, занимают старые позиции под Шумами и оборудуют новые под трубами стратегически важного водовода. Защитники ДНР пригрозили выбить украинских военных с этих позиций. После чего стороны, по букве подписанных в июле договоренностей, договорились о совместной инспекции позиций.

Это вызвало волнения в Киеве. Националисты устроили Зеленскому акции протеста, призывали расстреливать военных ДНР, которых привезут на позиции. И президент в последний день инспекцию отменил.

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