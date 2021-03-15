Следствием установлено: Офицер из 59-й бригады ВСУ виновен в гибели на минах троих украинских десантников

Украинские военные часто не обозначают табличками на местности и на картах места минирований. Фото: СММ ОБСЕ

Начальнику инженерной службы из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщили о подозрении в служебной халатности, в результате которой погибли на минах трое десантников из 81-й бригады.

Происшествие случилось 14 февраля. В тот день около 9:20 утра вблизи подконтрольного Киеву поселка Новолуганское в Бахмутском (Артемовском) районе группа военных передвигались по дороге для несения службы. От мощного взрыва погибли капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко. Выяснилось, что десантники наткнулись на пять противотанковых мин ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский дал высшему военному руководству 10 дней на установление виновных в трагедии. На днях в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали: 27-летний руководитель инженерной службы батальона точно знал о неучтенных минах на дороге, но не приложил усилий, чтобы этот участок охранялся или хотя бы был огорожен. Кроме того, офицер не сообщил командованию о местонахождении мин и не принял мер по разминированию.

Теперь начальнику-инженеру, которого уже успели уволить, грозит от 5 до 7 лет заключения.

Тем временем, в Народной милиции ЛНР обнародовали новые данные о минных потерях в оперативно-тактической группировке «Север», которая противостоит защитникам ЛНР.

- С момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах потери подразделений ОТГ составили 130 человек, из которых 53 – безвозвратные, – отметили в НМ.

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