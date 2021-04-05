Лечение от коронавируса в ДНР проходят 6127 пациентов

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 624 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
4 апреля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 624 человек. Из этого числа 21 223 жителя выздоровели. Зарегистрировано 2274 летальных случая. Лечение продолжают 6127 пациентов.
За предыдущие сутки коронавирус в Донецкой Народной Республике выявили у 32 жителей. Результаты экспресс-тестирования показали, что 20 жителей переболели этой инфекцией раньше. Всего с 18 марта врачи зафиксировали 671 такой случай.
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